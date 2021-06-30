Турецкая команда выиграла кибертурнир, организованный Азербайджаном

Завершилось соревнование, организованное Gaming League Azerbaijan в формате Bо3 и посвященное Дню Вооруженных сил.

И Азербайджан, и Турция были представлены двумя командами, которые играли по олимпийской системе. В полуфиналах турецкие и азербайджанские команды играли с представителями своих стран. Победители вышли в финал, а проигравшие участвовали в матче за 3-е место.

В матче проигравших встретились турецкий Millennium AE и OnlyFans из Азербайджана. Представители братской страны выиграли со счетом 2:0.

В финале соревновались WildCats (Турция) и Karabakh Horses (Азербайджан). WildCats выиграли 2:0 и стали победителями соревнования.

Целью проведения соревнования было развитие отношений между Азербайджаном и Турцией в области киберспорта.

Отметим, что Gaming League Azerbaijan организовала данное соревнование при совместной поддержке Федерации киберспорта Азербайджана, Министерства молодежи и спорта, а также Министерства транспорта, связи и высоких технологий.