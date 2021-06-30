Дорожная полиция обратилась к водителям

Управление Государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку обратилось к участникам движения в связи с завтрашним футбольным матчем, который пройдет в Баку в рамках Евро-2020. Об этом АПА сообщил главный инспектор управления майор Араз Аскерли.

Согласно сообщению, в целях обеспечения безопасности на дорогах водители, движущиеся по проспекту Зии Буниятова, должны учитывать ограничение движения в направлении Бакинского транспортного агентства, по улице Халила Рзы Улутюрка, бульвару Беюкшор, Деревне атлетов, а водители, движущиеся по проспекту Гейдара Алиева, - ограничения на улице Халила Рзы Улутюрка, возле Деревни атлетов, бульвара Беюкшор.

"Просим водителей пользоваться общественным транспортом в день, когда будет проходить матч, меньше использовать личный транспорт", - говорится в обращении дорожной полиции.