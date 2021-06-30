Минтруда продолжает предоставлять активы членам семей шехидов и ветеранам войны

Еще 1524 лицам, в том числе членам семей шехидов и ветеранам, Государственным агентством занятости были предоставлены активы в рамках программы самозанятости.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда, из получивших активы 320-члены семей шехидов, а 300-ветераны Отечественной войны. Лица, вовлеченные в программу, первыми прошли оценку условий для организации самозанятости и были привлечены к тренингам. Лицам, успешно завершившим обучение, в кратчайшие сроки было предоставлено необходимое оборудование для создания небольших хозяйств в сельскохозяйственной и производственно-сервисной сферах.

В настоящее время продолжается процесс выдачи активов в соответствии с бизнес-планами участников программы по выбранным видам экономической деятельности.