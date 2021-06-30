Число погибших от коронавируса в Индии превысило 400 тысяч

В Индии снова зарегистрировали рекордные показатели смертности от коронавируса. Об этом сообщает BBC News.

На сегодняшний день число погибших от осложнений COVID-19 в Индии превысило 400 тысяч человек. По уровню смертности страна находится на третьем месте в мире. Второе место занимает Бразилия, где умерло более 500 тысяч заболевших. На первом месте оказались США, где зарегистрировали более 600 тысяч летальных исходов.

По количеству заражений Индия занимает второе место в мире. В стране насчитывается более 30 миллионов зараженных коронавирусом. В среднем каждый день в Индии выявляют около 40 тысяч новых случаев инфицирования.