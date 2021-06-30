Буквально на днях haqqin.az опубликовал статью о трансграничном загрязнении реки Охчучай, протекающей из Армении в Азербайджан и впадающей в реку Араз (Аракс). Как отмечалось в статье, источником загрязнения, достигшего критического уровня, являются два армянских предприятия горнодобывающей промышленности, располагающиеся в Сюникской области (исторический Зангезур) - Зангезурский медно-молибденовый комбинат (ЗММК) и Кафанский горно-обогатительный комбинат.

Учитывая тот факт, что эксплуатирующий Каджаранский рудник Зангезурский медно-молибденовый комбинат является, по имеющимся данным, дочерним предприятием немецкой компании CRONIMET Holding GmbH, редакция haqqin.az обратилась к официальным органам Германии с просьбой прокомментировать эту неблаговидную ситуацию. Запросы были направлены в МИД Германии, Посольство ФРГ в Азербайджане, а также фракцию Партии «Зеленых» в Бундестаге.

Как мы уже информировали наших читателей, на наш запрос пришел ответ из посольства Германии в Баку, полный текст которого был нами опубликован. К сожалению, это послание посольства ФРГ, хоть и выдержанное в лучших дипломатических традициях, породило больше вопросов, чем ответов, о чем мы также проинформировали нашу читательскую аудиторию.

И вот сегодня в нашу редакцию поступил ответ от парламентской фракции немецких «Зеленых» . Официальное письмо направлено от имени пресс-службы фракции «Союз 90 / Зеленые» в Бундестаге Германии.

«Спасибо за ваш запрос. К сожалению, мы вынуждены отказаться от ответа на него из-за нехватки времени», - пишет нам представитель пресс-службы фракции Кристина Вольф.