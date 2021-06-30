Минздрав рассказал, когда понадобится третья доза вакцины

В соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджане на 2021-2022 годы», процесс вакцинации продолжается поэтапно по всей стране.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава, Учёный медицинский совет Министерства здравоохранения, основываясь на результатах последних научных исследований и опыте вакцинации в ряде стран, принял следующие решения: срок действия «Иммунного сертификата» будет продлен на 6 месяцев, если переболевшие коронавирусом и зарегистрированные граждане через 6 месяцев после выздоровления получат разовую дозу любой вакцины против COVID-19, применяемой в Азербайджанской Республике; срок действия «Сертификата о вакцинации» будет продлен на 6 месяцев, если вакцинированные граждане, в соответствии с медицинскими показателями, через 6 месяцев после приема второй дозы получат разовую дозу любой вакцины против COVID-19, применяемой в Азербайджанской Республике.

Для этого вышеуказанным гражданам следует записаться в онлайн-очередь по ссылке https://randevu.its.gov.az/.

Структуры здравоохранения Азербайджана внимательно изучают опыт передовых стран в области вакцинации, и при наличии положительного результата научных инноваций, связанных с COVID-19, эти нововведения будут добавлены в «Стратегию вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы».