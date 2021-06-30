В Насиминском районе Баку мужчина, личность которого пока не установлена, представлялся гражданам сотрудником ОАО «Азерсу» и с помощью поддельного удостоверения требовал от граждан деньги за установку водяного счетчика , сообщила пресс-служба структуры.

Согласно сообщению, мошенник, представляясь как Сабухи, приписывал несуществующие долги и принуждал выплатить их, а в случае отказа грозился отключить воду.

29 июня слесарь ОАО «Азерсу» Агаш Насиров случайно стал свидетелем того, как этот человек требовал у одного из абонентов деньги за установку счетчика, и попросил у того удостоверение. Поняв, что обман раскрылся, мошенник применил физическую силу к сотруднику объединения и скрылся, бросив на землю папку.

В ней были обнаружены поддельные удостоверения без указания имени и фамилии, квитанции ОАО «Азерсу», ОАО «Азеришыг» и ПО «Азеригаз», две учетные книги, заявления абонентов об отказе в установке счетчиков и различные списки. Вещдоки были переданы правоохранительным органам для проведения расследования.