ВОЗ о том, каких напитков лучше избегать в жару

Во время сильной жары Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует отказаться от алкоголя, кофеина и напитков с сахаром, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

"Люди должны избегать жары, держать тело в прохладе, достаточно пить. И если люди начинают испытывать головокружение, то лучше обратиться к врачу. И когда мы говорим о питье, то мы, безусловно, говорим о воде, а не об алкогольных напитках. Так что рекомендуется избегать алкоголя, а также слишком большого количества кофеина и сахара", - сказал он.

Своим заявлением ВОЗ прокомментировала ситуацию с экстремальной жарой в Канаде, где Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ранее зарегистрировала температуру в 49,6°С.