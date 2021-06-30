Еврокомиссар летит в Баку

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели приедет в Азербайджан на следующей неделе. В своем Twitter-аккаунте он сообщил, что 6-9 июля посетит Грузию, Азербайджан и Армению.

Вархели представит экономический и инвестиционный план ЕС для региона.

В ходе визита в Азербайджан он проведет встречи с главой Администрации президента Самиром Нуриевым, министром экономики Микаилом Джаббаровым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и другими официальными лицами.