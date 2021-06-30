Пресс-конференция сборной Чехии в Баку – о жаре и малом количестве болельщиков

«Дания демонстрирует хороший командный футбол, хоть там и нет больших звезд, - говорит Шилгавы. - Датчане играют в нашем стиле. Нам будет нелегко против них. У них качественные футболисты.

Самый важный игрок в сборной Дании? Прежде всего они сильны командным духом. Шмейхель, Поульсен, Кристенсен – отличные футболисты, но главное – это командная игра и командный дух.

Определился ли я со стартовым составом? Главное, чтобы все игроки были здоровы. Сейчас я пока на 100 процентов не знаю стартовый состав, но важно то, что все 26 футболистов в строю».

Как известно, многие чешские и датские болельщики не смогут прилететь в Баку из-за карантинных мер в их странах – по возвращении им придется находиться несколько дней в изоляции.

«Очень жаль, что завтра не будет большого количества болельщиков, - продолжает Шилгавы. - В Будапеште на матче 1/8 финала против Нидерландов стадион был забит. Было прекрасно. Завтра будет иначе, но мы не можем с этим ничего поделать. Просто нужно быть готовыми.

Тактически нам будет не так легко, как против Голландии. Нужно играть командно и на победу. Все может решить одна мелкая ошибка. После этого игра может пойти совсем по-другому. Я думаю, что мы победим. Не надо ошибаться и нужно постараться использовать их ошибки.

Наш медицинский штаб готов к бакинской жаре. В Будапеште тоже было жарко, но в Азербайджане чуть иначе. Поле сегодня было сухим, но думаю, что завтра газон будет в хорошем состоянии. Нас расстраивает только то, что болельщиков будет меньше.

Я очень рад, что мы дошли до такой стадии. Но это возлагает на меня очень большую ответственность. Приятно, что вся Чехия стоит за нами. Однако мы испытываем напряжение от предстоящей игры.

Как я сплю по ночам? Нормально. Я не нервничаю. Но главное, чтобы хорошо спали футболисты».

Владимир Дарида сказал следующее:

«Дания, хоть и не считается грандом, как Нидерланды, очень сильная команда. Она занимает 10-е место в мировом рейтинге. Там нет больших звезд, но игроки из сильных лиг. И у нас тоже так.

Я готов играть с первых минут. Погода? Важно быть хорошо готовыми к таким погодным условиям. Мы пьем много воды. В любом случае и мы, и соперники находимся в одинаковых условиях».