В Азербайджане, по данным на 2 июля, за сутки выявлен 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 63 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались два человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 336 223 случая заражения коронавирусом, из этого числа 330 338 человек благополучно прошли лечение, 4977 пациентов клиник скончались.

Лечение 908 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 767 982 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9851 - за минувшие сутки.