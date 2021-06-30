Арестованы еще 4 человека, причастных к убийству Лоту Гули

Полиция Турции провела спецоперацию против преступной группировки, причастной к убийству известного азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова, известного по прозвищу «Лоту Гули». По информации турецких СМИ, в ходе спецоперации, одновременно проведенной в четырёх провинциях, были задержаны четыре человека.

Спецоперацию провели сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью полиции Стамбула на основе поступившей оперативной информации. Спецоперация стартовала в Стамбуле и продолжилась в Эрзуруме, Измире и Коджаэли.

Сообщается, что лидером группировки является лицо, которое обозначили как Н.Д. Полиция также приводит инициалы задержанных - Н.А., Д.К, Э.А и М.Й.

Напомним, что «Лоту Гули» был застрелен в августе прошлого года в одном из отелей турецкой Анталии. Убийцей оказался криминальный авторитет Хаган Ахмедов по прозвищу «Хан Бакинский», который входил в ближайшее окружение Лоту Гули. Хагани Ахмедов пытался скрыться с места преступления, но был задержан полицией. Заказчик преступления до сих пор не установлен, основная версия гласит, что за убийством стоит клан покойного криминального авторитета «Ровшана Ленкоранского».