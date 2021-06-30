ООН зарегистрировала новый рекорд жары для Антарктиды

Организация Объединенных Наций официально признала новый температурный рекорд в Антарктиде: +18,3 градуса Цельсия. Это значение было зарегистрировано на исследовательской станции Эсперанса на Антарктическом полуострове 6 февраля 2020 года, сообщает Phys.org.

Антарктический полуостров входит в число регионов с самым быстрым потеплением на планете. За последние 50 лет он нагрелся на три градуса Цельсия.

Новый температурный рекорд соответствует изменениям климата, которые можно наблюдать на всей Земле. Предыдущий рекорд для Антарктического континента составлял +17,5 градуса. Он был достигнут 24 марта 2015 года.

Рекорд для всего Антарктического региона (область к югу от 60 градуса широты): + 19,8 градусов. Он был достигнут 30 января 1982 года на острове Сигни.

Известно, что Антарктический полуостров за последние 50 лет стал регионом с наиболее стремительным потеплением - средний уровень температуры поднялся почти на 3°C.