Эрдоган рассказал об успехах турецкого оборонпрома

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил в пятницу провинцию Сакарья, где побывал на заводе по производству гусениц для танков.

Эрдоган отметил, что на этом предприятии ранее была произведена 281 единица самоходных артиллерийских установок «Fırtına», что позволило снизить затраты на САУ с 10 млн долларов до 4,2 млн долларов.

Здесь же производится модернизация танков, а также готовится серийное производство первого отечественного танка Altay, сказал турецкий лидер.

«Первые танки Altay турецкого производства планируется передать ВС Турции в начале 2023 года. Эти танки будут также производиться на этом предприятии», - сказал Эрдоган.

Президент Турции уверен, что танки Altay достигнут того же признания, что и ударные беспилотники, о которых говорят во всем мире, сказал Эрдоган.