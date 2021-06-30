Эльдара Гасанова готовят к операции в госпитале СГБ

Бывший генеральный прокурор Азербайджана, экс-посол Эльдар Гасанов, находящийся в настоящее время под арестом, переведен в госпиталь. Как сообщает АПА, об этом его адвокат Джавад Джавадов написал на своей странице в Facebook.

По словам Джавадова, сегодня Эльдар Гасанов был переведен в военный госпиталь Службы государственной безопасности для стационарного обследования, лечения и проведения хирургических операций.

Э.Гасанов был задержан органами госбезопасности. Сабаильским районным судом в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, в ходе финансовых проверок появились обоснованные подозрения в том, что бывший генеральный прокурор, экс-посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов допустил нецелевое расходование крупной суммы бюджетных средств, а также совершил другие нарушения законов. Эльдар Гасанов был задержан 13 августа 2020 года в качестве подозреваемого.