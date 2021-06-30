Газовые счетчики для бытовых абонентов будут устанавливать бесплатно

В многоквартирных жилых домах Азербайджана газовые счетчики будут устанавливаться бесплатно, говорится в сообщении Госслужбы по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при Министерстве экономики.

Согласно сообщению, в госслужбе были рассмотрены обращения в связи с тем, что во время установки газовых счетчиков в новопостроенных многоквартирных домах у жильцов требовали плату. В ходе расследования выяснилось, что жилищно-строительные кооперативы требуют у жильцов деньги за газовые счетчики, объясняя это тем, что приобретают их у структур, занимающихся энергоснабжением.