Сборная Дании не жалуется на жару и долгий путь в Баку: «Лучше жарко, чем холодно»

На вопросы журналистов отвечали главный тренер Каспер Юльман, голкипер Каспер Шмейхель и защитник Симон Кьяер. Как и в ходе пресс-конференции сборной Чехии, большое количество вопросов было посвящено погодным условиям в Баку и долгому пути в столицу Азербайджана. К чести датчан стоит сказать, что они не стали жаловаться ни на первое, ни на второе.

«Мы очень рады быть здесь, - говорит главный тренер. – С нетерпением ждем матча. К сборной Чехии относимся с уважением. Это хорошая команда. Они играют очень старательно, у них есть качественные игроки. Уровень сборной Чехии примерно такой же, как у нас. Будет хорошая игра. Мы хорошо подготовились. Верим, что победим, хотя будет тяжело.

Жара? Погодные условия важны. Нам нужно знать, когда нам следует играть интенсивно, а когда чуть сбавить темп. Мы и чехи любим оказывать давление. Но жаркая погода не означает, что мы будет играть медленнее, чем обычно. Хотя, конечно, погода может оказать свое влияние. Важно, что у нас пять замен. Есть много хороших игроков, которые могут войти в игру.

У нас была почти неделя на подготовку. Мы готовы на 100 процентов. Мы знаем, кто мы, и будем играть так, как мы играем всегда.

Знаем, что нужно делать. Мы умеем использовать ошибки соперника. Мы - хорошая команда. К тому же у чехов было меньше времени на подготовку.

Мы знаем Чехию, знаем, как они будут играть. Мы хорошо готовы.

Удалось ли нам посмотреть Баку? Времени пока не было. Приехали ночью. Видели только отель и стадион. Нам сказали никуда не выходить.

Долгое путешествие? Мы привыкли к поездкам, так что все отлично! Мы готовы!

Дания уже становилась чемпионом Европы? Да, но раньше мы выходили из группы и играли сразу в полуфинале, а сейчас больше игр.

Я могу сказать, что нужно играть смело. Нельзя играть в трусливый футбол. Это не значит, что нужно бежать вперед, не думая об обороне. Просто я хочу, чтобы футболисты не были зажаты. Если бояться, то хорошо сыграть не получится. Я всегда говорю футболистам: играйте так, как вы можете.

Кристиан Эриксен? Это сердце нашей команды, и с таким сердцем мы будем идти только вперед».