Как сообщили haqqin.az в пресс-службе парламента, спикер отметила, что Азербайджан придает большое значение развитию отношений с дружественным Кыргызстаном. Было отмечено, что культурная и духовная близость между нашими народами создает хорошую основу для дальнейшего углубления наших отношений. Наши исторически сложившиеся связи вышли на качественно новый уровень после обретения нашими странами независимости. Переговоры, проведенные в ходе взаимных визитов на высоком уровне, документы, подписанные между нашими странами, играют важную роль в углублении нашего сотрудничества. Имеются потенциальные возможности для достижения высоких достижений и в экономической сфере.

Она отметила, что в ходе 44-дневной войны Азербайджан под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободил свои территории от армянской оккупации, выполнив тем самым требования четырех резолюций Совета Безопасности ООН. Было заявлено, что вся гражданская инфраструктура и памятники культуры на освобожденных территориях Карабаха были уничтожены армянскими вандалами.

Спикер поблагодарила Кыргызстан за поддержку справедливой позиции Азербайджана.

Выразив благодарность за теплый прием, Руслан Казакбаев сказал, что доволен визитом в нашу страну и проведенными здесь встречами. Было отмечено, что Азербайджан является важной страной для Кыргызстана. Руслан Казакбаев выразил благодарность Азербайджану за гуманитарную помощь, оказанную его стране в связи с пандемией. В беседе он сказал, что уверен, что углубление наших отношений на уровне парламентов окажет положительное влияние и на другие сферы жизни.

Затем были обсуждены другие вопросы, представляющие интерес для сторон.