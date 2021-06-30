Сабина Алиева и Анар Багиров обсудили вопросы оказания юридической помощи гражданам

Приветствуя гостей, С.Алиева рассказала о деятельности возглавляемой ею структуры. Сабина Алиева указала, что в период пандемии и военного положения институт омбудсмена непрерывно продолжал работу. Она также отметила работу по эффективному обеспечению прав уязвимых групп населения и успешное сотрудничество с адвокатами в этой сфере.

Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров предоставил информацию о работе, проделанной в сфере адвокатуры. Было отмечено, что благодаря повышенному интересу к адвокатуре и проводимым прозрачным экзаменам число адвокатов возросло до двух тысяч, а число функционирующих адвокатских образований - до 100.

На мероприятии также были обсуждены вопросы оказания профессиональной юридической помощи гражданам в сотрудничестве с Центром правовой помощи и обучения, организации совместных учебных программ для дальнейшего повышения профессионального уровня адвокатов, подчеркнута важность эффективного сотрудничества в этом направлении.