Лукашенко поручил полностью закрыть границу с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной. Об этом сообщает Lenta.ru.

По его словам, причиной стало «огромное количество оружия», поступающего с Украины в Белоруссию.

До этого Министерство иностранных дел Украины обвинило Белоруссию в неуважении демократических ценностей после выхода страны из программы Европейского союза (ЕС) «Восточное партнерство».

На этом фоне в Верховной Раде предложили правительству прекратить любые отношения с Белоруссией, за исключением контактов по беженцам и политическим заключенным. Законопроект предполагает утвердить непризнание официальных итогов президентских выборов в Белоруссии в 2020 году и признать режим Лукашенко угрозой международной безопасности.