В США сказали, когда нефть вернется к $100 за баррель

Аналитики ожидают, что цены на нефть продолжат расти в ближайшие месяцы, причем в Bank of Amrerica называют отметку в 100 долларов за баррель к лету 2022 года, пишет CNBC.

За первое полугодие 2021 года нефть уже подорожала на 45 процентов, ее стоимость приближается к 80 долларам впервые за более чем два с половиной года.

Специалисты объясняют рост цен комбинацией ряда факторов, включая программы вакцинации, постепенное смягчение ограничений, связанных с коронавирусом, и сокращением добычи, о котором в 2020 году договорились в ОПЕК+.

В Goldman Sachs считают, что цена за баррель сорта Brent достигнет 80 долларов в третьем квартале этого года. В JPMorgan также ориентируются на эту отметку, но сроки прогнозируют более поздние — последний квартал 2021 года.