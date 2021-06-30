ВОЗ: Из-за Евро-2020 неизбежна новая волна COVID-19

Число новых случаев заболевания коронавирусом вновь может начать расти. Виной этому — чемпионат Европы по футболу, а также ослабление социальных ограничений, считает старший офицер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд, пишет «Росбалт» со ссылкой на Inside the Games.

Смоллвуд уверена, что, если в отношении фанатов не будет достаточных ограничений, новая волна неизбежна.

По словам Смоллвуд, «нужно смотреть не только на сами стадионы, но и на то, как люди туда добираются, как едут в многолюдных колоннах автобусов, когда они покидают стадионы, то идут в переполненные бары и пабы».

Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах.