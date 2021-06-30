«Дельта»-штамм обнаружен уже в 98 странах

Мир достиг крайне тревожного этапа пандемии COVID-19 в связи с распространением более заразных вариантов этого вируса, вроде «дельты», заявил в пятницу на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы находимся в очень опасном периоде пандемии COVID-19, усугубленной более заразными вариантами вируса, как «дельта», который становится доминантным штаммом во многих странах», - приводит Интерфакс слова Гебрейесуса.

Он отметил, что тип «дельта» зафиксирован уже в 98 государствах, и этот штамм распространяется в странах как с высоким, так и с низким уровнем вакцинации населения.

В таких условиях, подчеркнул Гебрейесус, лучший способ замедлить пандемию, спасти жизни и добиться экономического восстановления – вакцинироваться.