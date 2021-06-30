В Армении четыре политические силы оспаривают итоги выборов

«Второго июля (срок подачи исков по обжалованию итогов выборов – ред.) Конституционный суд получил четыре заявления, связанных с результатами выборов в Национальное собрание», - написала Товмасян в своем Facebook, ее цитирует РИА Новости.

В Армении четыре политические силы оспаривают итоги внеочередных парламентских выборов в Конституционном суде, сообщила в пятницу пресс-секретарь КС Армении Ева Товмасян.

Уточняется, что с требованием признать недействительными результаты выборов обратились блоки «Армения» и «Честь имею» (бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна соответственно), а также партии «Армянская родина» и «Зартонк» («Пробуждение»).

Согласно армянскому законодательству, КС обязан принять решающее постановление по выборам не позднее чем через 15 дней со дня регистрации обращения.

20 июня в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. Их участниками стали 21 партия и четыре блока. Партия «Гражданский договор» и.о. премьер-министра Никола Пашиняна одержала победу с 53,91% голосов. Блок «Армения» Кочаряна набрал 21,9%, «Честь имею» Саргсяна — 5,22%. Все они прошли в парламент. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна — 29 и семь соответственно.