Лукашенко заявил, что США, Германия, Украина и Литва готовили теракты в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране «вскрыты созданные «спящие» террористические ячейки». По его словам, это «отряды самообороны», которые планировали свержение власти. Он пообещал предъявить обвинения канцлеру Германии Ангеле Меркель и «кое-кому» из руководства ФРГ. Об этом пишет «Коммерсант».

«Сегодня вскрыты созданные «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек — насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ», — сказал Лукашенко на собрании в честь Дня Независимости, его цитирует БелТА.

Глава белорусского государства утверждает, что они связаны с Литвой, Германией, Польшей, США и Украиной.

По словам Лукашенко, «отряды самообороны» пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке. Он обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным во время последнего телефонного разговора: «Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы».

Президент Беларуси также заявил о попытке убийства журналиста государственного телеканала СТВ Григория Азаренка.

Кроме того, Александр Лукашенко распорядился полностью закрыть границу с Украиной. По его словам, это связано с тем, что оттуда поступает «огромное количество оружия».