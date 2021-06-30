Популярный город ввел штраф за прогулки по улице
В итальянской Флоренции ввели штрафы за прогулки по туристическим улицам — нарушение правила может обойтись путешественникам в сумму от 400 до 1000 евро, пишет «Лента.ру» со ссылкой на британское издание The Sun.
Так, власти популярного итальянского города запретили вечерние прогулки в популярных туристических районах, пытаясь таким образом решить проблему столпотворений во время пандемии.
Мэр Флоренции Дарио Нарделла подтвердил, что прогулки по городу с девяти вечера до шести утра запрещены на три дня до последующего уведомления. Кроме того, известно, что ограничение действует на улице Санто-Спирито, любимом среди посетителей ресторанов и ночных клубов месте, а также на самых популярных площадях — Строцци, Санта-Кроче и Сантиссима Аннунциата.