Байден рассказал о выводе американских войск из Афганистана

Окончательный вывод американского военного контингента из Афганистана не предвидится в ближайшие несколько дней, Вашингтон завершит этот процесс, как и планировалось, к сентябрю, заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста о том, завершится ли процесс вывода контингента из Афганистана в течение нескольких дней, передает Интерфакс.

По его словам, американские военные четко придерживаются плана по завершению вывода войск к сентябрю. Таким образом, Байден опроверг появившиеся ранее на этой неделе в СМИ сообщения о том, что США могут завершить процесс вывода войск из Афганистана в ближайшие дни. Об этом, в частности сообщал телеканал CNN, ссылаясь на представителя минобороны.

Как сообщил CNN высокопоставленный чиновник американской администрации, около 1 тыс. военнослужащих США после официального вывода войск могут остаться в стране для оказания помощи в обеспечении безопасности посольства США в Кабуле и аэропорта города.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане боевиков из движения "Талибан".