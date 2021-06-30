США сняли санкции с трех граждан Ирана

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США исключило из санкционного списка трех граждан Ирана, передает ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

Согласно сообщению, эти лица ранее были добавлены в санкционный лист за причастность, по мнению Вашингтона, к баллистической ракетной программе Ирана.

При этом, как заявил Reuters представитель Минфина, исключение из списка не означает изменение санкционной политики США в отношении Ирана и не связано с переговорами в Вене по иранской ядерной программе.