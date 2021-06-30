Евро-2020: Испания с трудом одолела Швейцарию и вышла в полуфинал

Сегодня на Евро-2020 началась четвертьфинальная стадия. В первом матче за выход в полуфинал встречались сборные Испании и Швейцарии.

Игра, проходившая в Санкт-Петербурге, не выявила победителя в основное и дополнительное время – 1:1. А в серии пенальти точнее оказались футболисты сборной Испании. Итоговый счет матча – 4:2.

Стоит отметить, что Швейцария, в 1/8 финала одолевшая Францию в серии пенальти, доигрывала матч в меньшинстве. На 78-й минуте красную карточку получил Ремо Фройлер.

В полуфинале Испания сыграет с победителем сегодняшнего вечернего матча между Италией и Бельгией.