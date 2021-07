Диетологи перечислили продукты, которые губят печень

Поддержать работу печени поможет правильная диета. Она должна быть богата фруктами и овощами, цельнозерновыми, клетчаткой, птицей и рыбой, отмечают американские диетологи. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на Eat This, Not That!

Специалисты перечислили продукты, которые из рациона лучше исключить, так как они отравляют печень. В списке: газировка, чипсы, алкоголь, крекеры, колбасы, консервированные фрукты, жареная еда. Они губят печень из-за высокого содержания сахара, искусственных химических веществ, ароматизаторов и токсинов.