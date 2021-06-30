Байден намерен отменить смертную казнь в США

Президент США Джо Байден выступает за отмену смертной казни в стране и считает объявленный накануне мораторий важным шагом вперед. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга, передает CBS News.

Она напомнила, что глава государства еще во время своей предвыборной кампании давал ясно понять, что хочет прекращения казней.

«Он (Байден — ред.) рад видеть, что генпрокурор делает шаги вперед», — сказала Псаки.

Накануне генеральный прокурор Соединенных Штатов Меррик Гарланд ввел мораторий на казни на федеральном уровне американского законодательства.

Сообщалось, что мораторий вводится на время процесса пересмотра внутренней политики и правил Министерства юстиции США. Казни на федеральном уровне впервые за 20 лет были проведены в стране в период с июля 2020 года по январь 2021 года.