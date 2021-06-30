Семейная пара случайно разбогатела на $50 миллиардов

Жители Луизианы пережили настоящий шок, обнаружив у себя счету на 50 миллиардов долларов больше, чем рассчитывала там увидеть. Чтобы понять, откуда же взялась эта сумма, они обратились в банк, где им поспешили сообщить, что виной тому технические неполадки, пишет Fox News.

По словам 47-летнего Даррена Джеймса, у него даже не мелькнула мысль оставить себе эти деньги: «Мы знали, что это не наше. Мы не заработали их, поэтому мы ничего не могли с ними сделать».

Через четыре дня банковская ошибка была исправлена. Представитель организации сообщил, что у них произошел технический сбой, затронувший некоторое количество аккаунтов, но проблему уже решили.

Джеймс надеется, что его действия смогут вдохновить других людей на совершение хороших поступков. Хотя он не скрывает, что было очень приятно видеть на своем счету такое огромное количество нулей и примерить на себя статус миллиардера, пусть даже на короткий промежуток времени.