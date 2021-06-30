Словесный конфликт привел к ножевому ранению сотрудника таможни

30 июня в прокуратуру Газахского раойна поступила информация о применении насилия в отношении сотрудника таможенного поста «Красный Мост» Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Как сообщили в прокуратуре Газахского района, в ходе расследования было установлено, что 30 июня около 19:00 приехавший из Грузии в Азербайджан на грузовом автомобиле Renault житель Газахского района Ниджат Абдуллаев возразил инспектору «Объединения Азтерминал комплекс» Мураду Мамедову, потребовавшему провести проверку автомобиля.

Спор продолжился на следующий день. Н.Абдуллаев при попытке ударить ножом Мурада Мамедова нанес ножевое ранение другому сотруднику таможенного комитета, Рамилю Годжаеву, который попытался остановить его.

В прокуратуре Газахского района возбуждено уголовное дело по статье 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса Азербайджана. Н.Абдуллаев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию. Расследование по уголовному делу продолжается.