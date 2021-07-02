В Белом доме обеспокоились ростом цен на нефть

Правительство США обеспокоено последствиями наблюдающегося роста цен на нефть и считает, что в настоящее время имеются возможности для наращивания объемов ее добычи в мире. Об этом сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя переговоры в формате ОПЕК+.

"Мы видели рост цены на нефть... Это, конечно, будет темой для обсуждения, когда ОПЕК соберется в предстоящие дни. Я про эти обсуждения со своей трибуны говорить не могу. ...Мы в настоящее время ожидаем, что имеется достаточный запас добычи нефти в общемировом масштабе", - цитирует ТАСС официального представителя американского лидера.

Представитель Белого дома подтвердила, что президент США Джо Байден встревожен ростом цен на бензин в стране, "последствиями для частных лиц и потребителей". "Это была одна из ключевых причин, по которой президент выступал против налога на бензин", - подчеркнула Псаки.

Она ушла от ответа на вопрос, ведут ли США переговоры с партнерами в ОПЕК по нынешней ситуации на мировом энергетическом рынке.