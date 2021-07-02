"Изменившаяся структура командования и сегодняшняя передача авиабазы Баграм афганским силам безопасности - ключевые вехи в нашем процессе ухода, отражающие уменьшившееся присутствие США в Афганистане", - сказал Кирби на брифинге, его цитирует РИА Новости.

База Баграм расположена к северу от Кабула. Она использовалась советскими войсками в ходе афганской войны 1979-1989 годов, после вторжения США в Афганистан в 2001 году стала основной базой американских сил.

Также Кирби сообщил о смене командования американскими войсками в Афганистане. "Министр обороны сегодня одобрил план по передаче командования нашей миссии в Афганистане от генерала Скотта Миллера генералу Фрэнку Маккензи", - сказал Кирби на брифинге.

Он не сказал, чем вызвана смена командования, но заявил, что это "ключевая веха" в переходе к меньшему присутствию в Афганистане.

Также создаются два новых административных подразделения - одно из них в Кабуле под командованием контр-адмирала Питера Вейсли, другое в Катаре под командованием бригадного генерала Кертиса Баззарда, они будут заниматься противостоянием терроризму и поддержкой афганских сил безопасности. Кроме того, в сфере ответственности американских военных в Афганистане останется защита дипмиссии США в Кабуле и аэропорта афганской столицы.