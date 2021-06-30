Дело генерала Акперова передано в производство председателю Бакинского военного суда
Уголовное дело в отношении бывшего командира соединения генерал-лейтенанта запаса Ровшана Акперова, которое рассматривается в Бакинском военном суде, передано в производство председателю суда Габибу Гасанову, сообщает АПА.
Подготовительное заседание состоится в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что следствие по уголовному делу в отношении Р.Акперова, которое проводилось в Следственном управлении Генпрокуратуры Азербайджана, завершено.