Эрдоган: «Турция сохранит свое присутствие в Азербайджане»

«Турция сохранит свое присутствие и в Ливии, и в Азербайджане, и в Сирии, и в Восточном Средиземноморье», - заявил глава турецкого государства, его слова передает Anadolu.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед работниками завода по производству гусениц для танков в Сакарье, рассказал о росте роли и авторитета Турции в регионе.

По сообщениям турецких СМИ, передача завода по производству гусениц для танков в Сакарье в управление зарубежным инвесторам уже некоторое время является предметом споров между оппозицией и властями Турции. Оппозиция обвиняет власти в продаже иностранцам стратегически важного оборонного предприятия по цене, гораздо более низкой реальной. Эрдоган же сообщил перед работниками завода, что собственность на завод принадлежит Министерству национальной обороны.

«Это собственность государства и останется таковой», - сказал он.

Президент Эрдоган также подчеркнул, что Турция вне всяких сомнений возьмет то, что ей полагается по праву. «Мы продолжим разведочные работы в Восточной Средиземноморье, в особенности у берегов Кипра», - заявил с уверенностью турецкий лидер.