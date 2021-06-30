Мамед Эфендиев, отдел экономики 00:53

Газификация традиционно занимает важное место в инфраструктуре Азербайджана. Помнится, сколько сил и средств затрачивало государство ежегодно еще в советское время на газификацию городов и сел, стараясь охватить даже самые отдаленные и труднодоступные населенные пункты. Экология тогда еще не была так актуальна, советская власть больше заботилась об удобстве и благополучии населения.

Сегодня в независимом Азербайджане к этим в целом важным условиям добавилось и самая актуальная проблема дня – жесткие экологические стандарты. Редко сейчас можно встретить даже в самых удаленных от столицы селах печи, которые топятся дровами, углем и соляркой. Но проблема газификации не теряет актуальности. Даже, наоборот, сегодня она стала еще острее. И вот почему. В последнее время уровень газификации страны сильно возрос и вплотную приблизился к 100%, но темпы ее в тех же в процентах - стали снижаться. В конце 2019 года «Азеригаз» сообщал, что за последние 10 лет уровень газификации в Азербайджане вырос с 62,2% до 96%. Количество абонентов компании увеличилось с 700 тыс до 2,3 млн. Впечатляющие показатели. Сегодня этот показатель немного превышает 98% - в основном в связи с обеспечением газом после соответствующего поручения президента Ильхама Алиева новостроек в Баку и других городах. Азербайджан – наиболее газифицированная страна в мире. Но все это без учета освобожденных от оккупации территорий. Когда-то многие города и села Карабаха и прилегающих районов тоже были в основном газифицированы. Но армянская оккупационная администрация варварски дотла разрушила не только города и села, но и всю инфраструктуру региона, в том числе и газовую. Если уж вывозили камни и оконные рамы, то что говорить о трубах и прочих металлоконструкциях, которая всегда пойдет за твердую валюту. Одним словам, вся освобожденная территория требует особого подхода – с нуля и среди мин. А для определения уровня газификации страны в целом с учетом освобожденных территорий требуются новые расчеты – этот показатель окажется значительно ниже указанных 98%. Естественно, все это требует огромных средств, источник которых многие вновь видят в госбюджете.

Газификация – проект инфраструктурный, который оплачивается из бюджета. Государство ежегодно тратит огромные деньги на газификацию, чтобы обеспечить население страны наиболее чистым ископаемым топливом. В ближайшие несколько лет эти расходы значительно возрастут. Правда, глава государства поставил ясную задачу – использовать на освобожденных территориях только «зеленую» энергию. Но полностью избавиться от потребления газа, думается, все же будет невозможно. И не случайно сегодня во всех направлениях региона тянутся не только дороги и электролинии, но и газопроводы. А каждая уложенная в землю труба обходится в сотни и тысячи манатов. Но «Азеригаз» - дочерняя компания SOCAR - не только не имеет лишних денег для таких масштабных работ, а традиционно работает на дотации. Только ежегодные государственные субсидии в сотни миллионов манатов позволяют ей справляться с поставленной задачей. Теперь же масштабы и сложность работ многократно возрастает, что потребует очень больших расходов. Наши госкомпании, как правило, неохотно раскрывают свои финансовые показатели, но газификация пятой части страны, куда переедут сотни тысяч изгнанных с родных земель бывших вынужденных переселенцев, потребует не одну сотню миллионов манатов. К тому же правительство в настоящее время как раз наращивает тенденцию самоокупаемости и рентабельности госкомпаний. В первую очередь эта проблема должна получить свое решение в коммунальной сфере, в том числе и в «Азеригаз». И не случайно, видимо, на днях Тарифный совет внес изменения для потребителей газа. Изменит ли дифференцированный подход Тарифного совета к потребителям ситуацию, сказать трудно. Вернее незначительный рост доходов «Азеригаз», когда речь идет о сотнях миллионов, вряд ли спасет положение. К тому же после переселения на родные земли бывшие вынужденные переселенцы на какое-то время будут освобождены от выплат коммунальных услуг. То есть газ они будут получать бесплатно не один год, и к совершенно неоплаченным населением строительным расходам прибавятся еще эксплуатационные расходы, которые тоже будут исчисляться цифрами с шестью нулями. А платить будет кто, опять государство? Но так не далеко и до ручки его довести. И вот тут невольно вспоминаешь проведенные главой государства реформы в начале текущего года. Указом президента Азербайджана «О мерах по совершенствованию управления Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики» от 23 января 2021 года был создан Наблюдательный совет SOCAR под председательством министра экономики Микаила Джаббарова. Совет будет способствовать росту эффективности деятельности компании, совершенствования ее управления с учетом современных стандартов корпоративного управления. То есть будет изыскивать новые пути повышения доходности. Да, ноль госсубсидий и 100-процентная газификация страны – именно такую задачу предстоит решить компании в предстоящие годы. А тарифы – лишь один из тех инструментов, которые мы видим.