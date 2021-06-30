Блок Роберта Кочаряна угрожает Пашиняну: захватим парламентскую трибуну

По его мнению, власти Армении столкнутся с еще большим разочарованием и не смогут ответить за совершенные деяния. Манташян напомнил заявление Кочаряна о том, что выборы состоятся максимум через 1,5 года, а процессы будут генерироваться раньше, после чего пройдут выборы.

Манташян уверен, что «черный пиар», который проводился против блока «Армения» накануне выборов и в день выборов - это все звенья одной цепи.

«Такие методы информационной борьбы против Кочаряна применяются уже очень давно. Власти используют для этого все свои рычаги. Они при помощи пропагандистских трюков через СМИ тех сил, которые их создали и сегодня за ними стоят, делали и делают все, чтобы очернить нас... В течение трех лет, то есть с тех пор, как наша сила начала функционировать, с нулевого состояния... мы сегодня имеем голоса 270 тыс. граждан. Это серьезный результат, но недостаточный. Защищая интересы избирателей, проголосовавших за нас, в том числе с трибуны парламента, мы сможем донести правду до еще большего числа людей, правду, которая скрывается при помощи провластных СМИ», - заявляет Манташян.

Манташян считает, что самый серьезный механизм для оппозиции – не быть ее придатком: «Все знают, что мы не можем находиться в каких-либо связях с предательскими властями, не будет того, что до этого в парламенте наблюдалось. Мы постоянно будем показывать, что дышим в затылок властям, и не позволим им своевольничать в Национальном собрании, учитывая, что у власти нет и соответствующих механизмов, связанных с отсутствием 2/3 мест в парламенте».

По словам Манташяна, представители блока «Армения» каждой конкретной ситуации дадут соразмерную оценку: «Если ситуация будет требовать того, что нужно захватить трибуну парламента, будьте уверены, трибуна будет захвачена. Все действия блока «Армения» будут взвешенными. Народ увидит, какой должна быть оппозиция. Нарушения на выборах действительно беспрецедентные, зафиксированы сотни тысяч нарушений. И это лишь те случаи, которые зарегистрированы. Мы уверены, что они оказали влияние на итоги выборов. Станет ли сформированный властями Конституционный суд их придатком, станет ли он соучастником преступления или будет на высоте, на данный момент прогнозировать пока ничего не хочу. Нужно дождаться завершения правовых процессов».