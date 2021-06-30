Италия вышла в полуфинал Евро-2020, победив Бельгию

В Мюнхене состоялся второй четвертьфинальный матч Евро-2020, в котором встречались Италия и Бельгия.

Со счетом 2:1 победили итальянцы и вышли в полуфинал, где сыграют с Испанией. На 31-й минуте Николо Барелла открыл счет в матче. На 44-й минуте Лоренцо Инсинье забил красивый гол и удвоил преимущество сборной Италии.

Свой единственный гол Бельгия забила в конце первого тайма. Ромелу Лукаку отличился с пенальти.

Матч Италия – Испания состоится 6 июля в Лондоне.

Завтра состоятся еще два четвертьфинала. В Баку сыграют Дания и Чехия, а в Риме – Англия и Украина.