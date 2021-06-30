Мурад Самедов, парламентский корреспондент 01:33

Накануне под председательством спикера Сахибы Гафаровой состоялось очередное заседание Милли Меджлиса, в ходе которого депутаты рассмотрели 10 вопросов. Перед началом заседания Сахиба Гафарова предоставила подробную информацию о визите парламентской делегации Азербайджана в Венгрию, а также от имени всех депутатов поздравила сотрудников полиции с их профессиональным праздником. Затем слово было предоставлено депутатам, которые выступили с заявлениями по текущим вопросам.

Взявший слово депутат Захид Орудж напомнил, что скоро начинаются судебные процессы над арестованными главами районов. Внимание общественности приковано к беспрецедентному в новейшей истории Азербайджана процессу над таким большим количеством представителей исполнительной власти. «Это настоящее испытание для судебной системы. Правильные и справедливые решения судей перед народом и государством могут стать основой для новых конституционных реформ», - сказал депутат. А депутат Муса Гулиев с трибуны парламента обратился к правительству в связи с катастрофической ситуацией с нехваткой воды в Гяндже. По его словам, в городе от нехватки воды уже погибают вековые платаны. Депутат также обрушился с критикой на водного оператора «Азерсу».

«От засухи летом с деревьев падает листва, словно поздняя осень. Улицы города просто не успевают очистить от упавшей листвы. Во многих кварталах вода подается в дома всего два часа в сутки. Начатый в 2011 году масштабный проект по решению водных проблем Гянджи реализован всего на 42%. И это за 10 лет! На этот проект успели потратить более 200 миллионов евро. Самое печальное, что проект был остановлен в январе этого года из-за нехватки средств. Это преступление против народа и государства. Я обращаюсь к Счетной палате – проверьте расходование средств. Я обращаюсь к Генпрокуратуре – начните расследование», - эмоционально высказался депутат. Позже в личной беседе с корреспондентом haqqin.az несколько депутатов признались, что также готовились выступить с критикой в адрес «Азерсу», но из-за нехватки времени им не было предоставлено слово. С довольно интересным заявлением выступил депутат Рази Нуруллаев, заявивший, что решения, принятые Тарифным Советом, необоснованные и вызывают крайнее недовольство среди граждан. «Пусть правительство открыто скажет, что государственным структурам выделяется большое количество бюджетных денег, но они работают неэффективно. Взятые этими структурами кредиты наше государство будет выплачивать еще 20-30 лет. Из-за выдаваемых госструктурам дотаций не получается повысить зарплаты и пенсии», - сказал Рази Нуруллаев, предложив ликвидировать Тарифный Совет и передать его полномочия Милли Меджлису. В своем выступлении депутат также поднял проблему предпринимателей в Имишли, которые понесли колоссальные убытки из-за пожара на рынке.

«Государство не должно от них отворачиваться, ссылаясь на то, что они не застраховали свои объекты. Если исходить из этой логики, то нужно запретить деятельность всех торговых объектов, которые не застраховались», - сказал он. В своем выступлении депутат Гудрат Гасангулиев заявил, что полностью солидарен со своим коллегой Рази Нуруллаевым. «Мы должны задуматься о пенсионерах. Растут цены, повышаются тарифы на газ. Мы не говорим о реальных причинах роста цен и пытаемся обосновать это тем, что это идет на пользу народу. Мы называем это усовершенствованием управления, но в каких бы целях это не совершалось, цены растут. От этого в первую очередь страдают пенсионеры и малообеспеченные семьи. Я поддерживаю мысль Рази Нуруллаева. Рост цен должен определять не государственный монополист, а парламент», - сказал он. В последнее время в Милли Меджлисе участилась критика в адрес национального перевозчика AZAL. На сей раз камень в огород Джахангира Аскерова бросил депутат Эльшан Мусаев. «В Загатала есть хороший аэропорт. У него хорошее здание, взлетная полоса и даже есть сотрудники. Единственное чего нет в этом аэропорту - это самолетов. Нужно открыть авиасообщение в Загатала, который является самым отдаленным от Баку городом. Другой вопрос – это высокие цены на билеты AZAL. Само название компании (игра слов-ред.) призывает снизить цены на авиабилеты», - сказал Эльшан Мусаев. Затем депутаты перешли к обсуждению вопросов, включенных в повестку дня. Первые два вопроса – законопроекты о внесении изменений в законы «О трудовых пенсиях» и «Правах лиц с инвалидностью».

В ходе обсуждений по этому вопросу выступил только депутат Гудрат Гасангулиев: “Мы приняли закон о возрастном цензе для людей, работающих на государственных должностях. Но при этом он демонстративно нарушается. Есть чиновники, которые перешли этот возрастной ценз, но продолжают занимать должности. Один из них - председатель Верховного суда. Любой закон, даже если он плохой, должен исполняться. Либо же надо его отменить. Этим подается плохой пример гражданам, которым фактически открыто говорится, что законы можно нарушать». Затем были обсуждены законопроекты о поправках в Трудовой, Гражданско-процессуальный, Семейный, Гражданский, Налоговый, Уголовно-процессуальный кодексы, в законы «О социальном страховании», «О медицинском страховании», «О государственной пошлине», «О Судебно-правовом совете» и «Об административном исполнении» и др. Поправки в основном носили технический характер. Интересными обсуждениями, как и ожидалось, запомнилось рассмотрение во втором чтении трех законопроектов о внесении изменений в Гражданский процессуальный, Административно-процессуальный кодексы и закон «О государственной пошлине». Напомним, что камнем преткновения в новых законопроектах, по сути, являются две поправки, которые в корне меняют судопроизводство. Первая поправка состоит в том, что штраф за необоснованное ходатайство или препятствование правильному и скорейшему рассмотрению дела для адвоката увеличивается с 55 до 500 манатов. Эта поправка широко обсуждалась в среде адвокатов, вызвав их крайнее недовольство. Вторая поправка связана с повышением порога кассационных жалоб в Верховном суде с 2000 до 5000 манатов. Все иски на сумму меньше 5000 манатов будут рассматриваться Апелляционным судом. Инициатором поправок является Верховный суд, который сетует на огромное количество дел и на то, что некоторые адвокаты намеренно затягивают рассмотрение дел. В свою очередь, адвокаты опасаются, что новые поправки фактически лишат малообеспеченных людей права обращаться в суд. Выступивший на заседании глава парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли отметил, что эта поправка будет представлена в новой редакции. В частности в законопроекте будут указаны не только адвокаты, а все стороны процесса. Кроме того, в законопроект добавляются слова «многократно предоставляющий необоснованные ходатайства». Тем самым судья сначала будет предупреждать адвокатов, а лишь затем штрафовать. Выступивший депутат Фазаил Агамалы приветствовал эти поправки, отметив, что они положат конец волоките в судах. По его словам, в Азербайджане в последние годы развелось большое количество мошенников, чьи жертвы на протяжении многих месяцев не могут добиться справедливости в судах из-за затягивания дел.