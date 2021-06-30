Турецкие «Байрактары» впервые на учениях НАТО
В масштабных военных учениях НАТО Sea Breeze-2021, проводимых совместно с Украиной, также приняли участие ударные турецкие беспилотники Bayraktar TB2, пишет турецкая газета Star.
Издание подчеркивает, что турецкие дроны впервые используются в учениях Североатлантического альянса.
Газета напоминает, что учения Sea Breeze-2021 начались в Черном море 28 июня. В маневрах участвуют более 30 стран. Задействованы пять тысяч военнослужащих, 32 корабля, 40 летательных аппаратов, 18 отрядов специального назначения.