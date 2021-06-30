В США заговорили о военном сотрудничестве с Узбекистаном и Таджикистаном

У Кирби спросили, собираются ли США размещать военные базы в Узбекистане и Таджикистане после вывода войск из Афганистана. "Я думаю, что можно с уверенностью сказать, что мы вместе с коллегами из Госдепартамента ведем переговоры с соседними странами. И мы пытаемся изучить, какие будущие возможности могут там существовать. Я предоставлю этим странам возможность самим говорить от своего лица, но я думаю, что можно с уверенностью сказать, что мы ведем переговоры с целым рядом соседних стран по поводу этих возможностей", - цитирует ТАСС пресс-секретаря Пентагона.

Говоря о том, может ли быть восстановлена американская военная база в Узбекистане, Кирби отметил, что пока никаких решений на этот счет не принято: "Давайте не будем забегать вперед, никаких решений принято не было. Я не думаю, что имеет смысл строить домыслы..."