УЕФА запретил рекламу ЛГБТ в Баку

УЕФА попросил своих основных спонсоров, включая автопроизводителя Volkswagen, не показывать рекламные баннеры с цветами радуги ЛГБТ-сообщества на матчах Евро-2020 в Баку и Санкт-Петербурге, сообщает haqqin.az со ссылкой на Agence France-Presse.

Европейский футбольный союз принял такое решение, сославшись на соблюдение местного законодательства.

«Из-за обеспокоенности УЕФА правовой базой для объектов в России и Азербайджане Союз проинформировал нас о невозможности использования радужной рекламы на рекламных щитах в Санкт-Петербурге и Баку», - говорится в сообщении немецкого автомобильного гиганта Volkswagen.

В ответ на запрос AFP представитель компании заявил, что, хотя УЕФА «полностью поддерживает» идеи «терпимости и уважения», Европейский футбольный союз просит спонсоров «обеспечить соответствие местному законодательству, что не получалось в случае с Баку и Санкт-Петербургом».

Немецкая ассоциация геев и лесбиянок (LSVD) выразила возмущение позицией УЕФА, обвинив футбольную организацию в «наглости и обмане». «Своими действиями УЕФА предает не только представителей ЛГБТ в Азербайджане и России, но и во всей Европе», - заявил пресс-секретарь LSVD Альфонсо Пантисано.