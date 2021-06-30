«Дельта» стремительно «захватывает» Африку

Штамм коронавируса «дельта» с огромной скоростью распространяется в Африке. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Смертность в 38 странах континента выросла практически на 15%, уточнил региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти.

По его оценкам, масштабы третьей волны COVID-19 увеличились в несколько раз. Количество инфицированных непрерывно растет уже в течение шести недель, а еженедельный рекорд на континенте составляет 224 тыс. случаев. При этом спрос на кислород в странах Африки вырос на 50% по сравнению с прошлым годом, вакцин не хватает, добавляет Medical Xpress.

Все больницы и морги переполнены, только 1,2% населения материка прошли полную вакцинацию. Африку ждет катастрофа, если «дельта» продолжит распространяться с такой же скоростью, предупредил глава Национального института биомедицинских исследований Жан-Жак Муйембе.