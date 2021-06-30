Страны ОПЕК+ не смогли договориться по добыче нефти

По их словам, позиции сторон остались неизменными: большинство стран готовы добавить на рынок дополнительные 400 000 баррелей в сутки с августа по декабрь и продлить срок действия сокращений до конца 2022 года, однако Объединенные Арабские Эмираты блокируют соглашение, пишет Forbes.

Участникам ОПЕК+ не удается согласовать сделку второй день подряд. Изначально свое решение они должны были объявить в четверг, однако переговоры неожиданно зашли в тупик. Bloomberg писал, что почти все экспортеры были готовы согласиться наращивать добычу на 400 000 баррелей в сутки каждый месяц с августа по декабрь и продлить срок действия сокращений до конца 2022 года, однако в последний момент сделка сорвалась из-за ОАЭ. Они остались недовольны показателями добычи нефти, которые использовались для расчета их доли сокращения добычи, и добивались увеличения своей квоты, но Россия и Саудовская Аравия отвергли это требование, рассказали источники Bloomberg.

После срыва переговоров в четверг ОПЕК+ решила провести дополнительные консультации в пятницу. Bloomberg со ссылкой на источник написал, что противостояние ОАЭ и других членов сделки может привести к тому, что ОПЕК+ и вовсе решит пока не увеличивать добычу, сохранив действующие условия сделки до апреля 2022 года. Это неизбежно приведет к скачку цен на нефть, предупредило агентство.