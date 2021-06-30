Более 700 человек умерли из-за аномальной жары в Канаде

В Канаде около 720 человек могли умереть из-за аномальной жары в западной провинции Британская Колумбия. Об этом в пятницу сообщил канадский телеканал CBS со ссылкой на главного судмедэксперта провинции Лизу Лапойнт.

По ее данным, за последнюю неделю полиция зафиксировала 719 случаев внезапной смерти граждан в различных городах Британской Колумбии. Предположительно, смерть этих людей была обусловлена аномально высокой температурой воздуха. Многие из умерших были пенсионерами.

ТАСС напоминает, с конца прошлой недели в канадских провинциях Альберта, Британская Колумбия, некоторых районах провинции Саскачеван, а также в южных частях арктических территорий страны - Юкона и Северо-Западных территорий - установилась аномальная жара. Температура днем достигает отметки в 40-45 градусов Цельсия. В некоторых районах жара начала спадать во вторник, но в ряде мест продержится до конца недели.