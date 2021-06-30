Названы самая богатая и бедная страны Европы

Дания стала самой богатой страной в Евросоюзе по величине финансовых активов семей, который равен 1,88 миллиона датских крон (300 тысяч долларов). Об этом говорится в отчете Национального банка страны, пишет «Комсомольская правда».

В целом финансовые показатели датчан почти в три раза превышают средний показатель по Евросоюзу. Тем не менее, у Дании и больше всего долгов по сравнению с жителями соседних стран. Уточняется, что большая часть обязательств связана с банковской и ипотечной задолженностью под залог недвижимости (около 86 процентов).

В отчете указывается, что богатство Дании в первом квартале текущего года выросло еще больше, в среднем до 24 тысяч датских крон на человека (3,8 тысячи долларов).

Домохозяйства в Нидерландах занимают второе место по величине финансовых активов, за ними следуют Люксембург и Швеция.

Самыми бедными в Евросоюзе оказались восточные его члены. На последнем месте по размеру сбережений оказались румыны — на одного гражданина приходится 8,9 тысячи долларов. Далее следуют словаки (10,4 тысячи долларов), болгары (13,9 тысячи долларов), поляки (14,5 тысячи долларов) и хорваты (17,1 тысячи долларов).