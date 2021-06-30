Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане

Согласно информации ООН, Андреева работала на различных должностях в ООН и обладает 21-летним опытом в сферах международного развития, координации гуманитарной деятельности, адвокатуры и налаживания партнерства.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назначил Владанку Андрееву из Северной Македонии новым резидентом-координатором организации в Азербайджане. Азербайджанское правительство одобрило это назначение, сообщает Trend.

До последнего назначения она возглавляла Объединенную программу ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) в Камбодже, а также группу по обеспечению готовности к пандемии COVID-19 и реагированию на нее.

Кроме того, Андреева работала советником по стратегическому вмешательству Регионального отделения ЮНЭЙДС для Азиатско-Тихоокеанского региона в целях повышения эффективности реализации программ, руководителем команды мониторинга и оценки в офисе ЮНЭЙДС во Вьетнаме, советником Программы развития ООН (ПРООН) по Европе и СНГ, а также резидентом-координатором организации в Северной Македонии.

Ранее она также занимала посты во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, работала в некоммерческой организации Pharmaciens Sans Frontières, координировала оказание гуманитарной помощи беженцам.

Окончила Университет Св. Кирилла и Мефодия в Северной Македонии, имеет степени бакалавра и магистра общественного здравоохранения.