Депутаты от правящей партии Армении взбунтовались против кадровой политики Пашиняна
Во парламентской фракции партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» зреет недовольство, так как после парламентских выборов никто из руководителей с членами фракции не встречался и не обсуждал последующие шаги. Об этом пишет ереванская газета «Жоховурд».
Согласно данным авторов публикации, депутаты от правящего блока недовольны ситуацией, поскольку многие из них узнают о возможных кадровых перестановках из прессы.
«К примеру, во фракции выступают против того, чтобы главой будущей фракции «Гражданский договор» был назначен экс-министр здравоохранения Арсен Торосян, с которым у многих были конфликты. Не согласны и на кандидатуру Арпи Давоян, исходя из тех же соображений. Что касается Айка Конджоряна, то его считают ненадежным (он – крестник лидера «Светлой Армении» Эдмона Марукяна и перешел из СА в «Мой шаг»). Словом, пока не нашелся кандидат, вокруг которого было бы возможно объединение. Все, затаив дыхание, ждут, когда придет Никол Пашинян и встретится с ними. Кадровые вопросы обсуждаются исключительно в правлении «Гражданского договора» в максимально узком кругу», - отмечается в публикации.